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Тимофеев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1905

Дата смерти

11.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1905

Отец: Тимофеев Василий Никифорович

Мать: Тимофеева Августа Евграфовна

Родился в деревне Косминская (читай: Кузьминская) Кадниковского уезда (сейчас: Усть-Кубинский район) Вологодской губернии. Был первым ребёнком своих родителей, которые вступили в брак в январе того же... Показать все
Крещение
19.10.1905
Запись в метрической книге Родители: солдатский сын деревни Косминская (Кузьминская) Василий Никифоров Тимофеев и законная жена его Августа Евграфова, оба православного вероисповедания. Восприемник (... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1930

Сын: Тимофеев Николай Александрович

Мать ребёнка: Тимофеева Фаина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
В старости проживал у сына Николая.
Смерть
11.10.1989
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