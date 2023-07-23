Тимофеев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1905
Дата смерти11.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
18.10.1905
Родился в деревне Косминская (читай: Кузьминская) Кадниковского уезда (сейчас: Усть-Кубинский район) Вологодской губернии. Был первым ребёнком своих родителей, которые вступили в брак в январе того же... Показать все
Крещение
19.10.1905
Запись в метрической книге Родители: солдатский сын деревни Косминская (Кузьминская) Василий Никифоров Тимофеев и законная жена его Августа Евграфова, оба православного вероисповедания. Восприемник (... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1930
Сын: Тимофеев Николай Александрович
Мать ребёнка: Тимофеева Фаина Николаевна
Место жительства
Неизвестно
В старости проживал у сына Николая.
Смерть
11.10.1989