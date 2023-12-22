Тимофеева (Лобякова) Августа Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Лобякова) Августа Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Лобяков Евграф

Мать: не указана

Родилась, скорее всего, в деревне Соколова Уфтюжского прихода Кадниковского уезда. Троицкая Уфтюжская церковь. По крайней мере, из этой деревни её брали замуж.
Бракосочетание
23.01.1905

Муж: Тимофеев Василий Никифорович

Запись в метрике: Солдатский сын деревни Косминской Василий Никифоров Тимофеев, православного вероисп-я, первым браком, 20 лет, и Крестьянская девица деревни Соколова Августа Евграфова Лобкова, право... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1905

Сын: Тимофеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Никифорович

Родился в деревне Косминская (читай: Кузьминская) Кадниковского уезда (сейчас: Усть-Кубинский район) Вологодской губернии. Был первым ребёнком своих родителей, которые вступили в брак в январе того же... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1908

Дочь: Тимофеева Кирилла Васильевна

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Никифорович

Родилась в деревне Кузьминской Кадниковского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1912

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Никифорович

Родилась в деревне Кузьминская Кадниковского уезда Вологодской губернии. Видимо, не умерла в младенчестве, так как в метрике есть надписи рядом с записью о её рождении другими чернилами: "Выдано свиде... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1915

Сын: Тимофеев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Тимофеев Василий Никифорович

Смерть
После 1918
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