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Тимофеев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1930

Отец: Тимофеев Александр Васильевич

Мать: Тимофеева Фаина Николаевна

Бракосочетание
15.01.1957

Жена: Тимофеева Фомаида Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
По рассказам, с будущим супругом их познакомила общая приятельница, тётя Граня, в общежитии.
Рождение ребёнка
06.10.1962

Сын: Тимофеев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Тимофеева Фомаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тимофеева Фомаида Николаевна

Смерть
Неизвестно
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