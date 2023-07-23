Тимофеев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1930
Бракосочетание
15.01.1957
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По рассказам, с будущим супругом их познакомила общая приятельница, тётя Граня, в общежитии.
Рождение ребёнка
06.10.1962
Сын: Тимофеев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Тимофеева Фомаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тимофеева Фомаида Николаевна
Смерть
Неизвестно