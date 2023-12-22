(Тимофеева) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1912
Родилась в деревне Кузьминская Кадниковского уезда Вологодской губернии. Видимо, не умерла в младенчестве, так как в метрике есть надписи рядом с записью о её рождении другими чернилами: "Выдано свиде... Показать все
Восприемник
07.02.1912
деревни Кузьминская солдатская девица Параскева Дмитриевна Лобякова (видимо, какая-то родственница по линии матери)
Смерть
Неизвестно