(Тимофеева) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимофеева) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1912

Отец: Тимофеев Василий Никифорович

Мать: Тимофеева Августа Евграфовна

Родилась в деревне Кузьминская Кадниковского уезда Вологодской губернии. Видимо, не умерла в младенчестве, так как в метрике есть надписи рядом с записью о её рождении другими чернилами: "Выдано свиде... Показать все
Восприемник
07.02.1912
деревни Кузьминская солдатская девица Параскева Дмитриевна Лобякова (видимо, какая-то родственница по линии матери)
Смерть
Неизвестно
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