Тимофеев Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Трубицына Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Тимофеева Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Тимофеев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Тимофеева Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Тимофеев Иоанн (Иван) Никифорович
Мать ребёнка: Тимофеева Степанида Ивановна
Бракосочетание
26.01.1909
Запись в метрической книге Троицкой Уфтюжкой церкви (село Ивановская Усть-Кубинского р-на Вологодской области): Отставной солдат деревни Косминской Никифор Иванов Тимофеев, православного вероисповеда... Показать все
Смерть
После 1918
В метрических книгах до 1918 года включительно в умерших он не значится.