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Тимофеев Никифор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Трубицына Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Тимофеева Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Тимофеев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Тимофеева Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Тимофеев Иоанн (Иван) Никифорович

Мать ребёнка: Тимофеева Степанида Ивановна

Бракосочетание
26.01.1909

Жена: Мальгинова Павла Никандровна

Запись в метрической книге Троицкой Уфтюжкой церкви (село Ивановская Усть-Кубинского р-на Вологодской области): Отставной солдат деревни Косминской Никифор Иванов Тимофеев, православного вероисповеда... Показать все
Смерть
После 1918
В метрических книгах до 1918 года включительно в умерших он не значится.
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