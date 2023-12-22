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Тимофеев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1915

Дата смерти

14.06.1915

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1915

Отец: Тимофеев Василий Никифорович

Мать: Тимофеева Августа Евграфовна

Крещение
13.05.1915
Запись в метрике: Деревни Космической действительный солдат Василий Никифоров Тимофеев и законная жена его Августа Евграфова, оба православного вероисповедания Восприемник: Деревни Космической солдат... Показать все
Смерть
14.06.1915
2 месяца, от родимца
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