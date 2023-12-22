Тимофеев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1915
Дата смерти14.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1915
Крещение
13.05.1915
Запись в метрике: Деревни Космической действительный солдат Василий Никифоров Тимофеев и законная жена его Августа Евграфова, оба православного вероисповедания Восприемник: Деревни Космической солдат... Показать все
Смерть
14.06.1915
2 месяца, от родимца