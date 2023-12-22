Тимофеева Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти27.07.1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1852
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Трубицына Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Тимофеев Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Тимофеев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Тимофеев Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Тимофеев Иоанн (Иван) Никифорович
Отец ребёнка: Тимофеев Никифор Иванович
Смерть
27.07.1906
Запись в метрической книге: Отставного солдата деревни Космической Никифора Иванова Тимофеева жена его Степанида Иванова, 54 года, от неизвестной болезни.