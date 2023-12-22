Тимофеева Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

27.07.1906

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Трубицына Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Тимофеев Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Тимофеев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Тимофеев Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Тимофеев Иоанн (Иван) Никифорович

Отец ребёнка: Тимофеев Никифор Иванович

Смерть
27.07.1906
Запись в метрической книге: Отставного солдата деревни Космической Никифора Иванова Тимофеева жена его Степанида Иванова, 54 года, от неизвестной болезни.
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