Тимофеева Кирилла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Кирилла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1908

Дата смерти

01.12.1910

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1908

Отец: Тимофеев Василий Никифорович

Мать: Тимофеева Августа Евграфовна

Родилась в деревне Кузьминской Кадниковского уезда Вологодской губернии
Крещение
18.06.1908
Троицкая Уфтюжская церковь Восприемница (крёстная): Той же деревни крестьянская жена Евдокия Никифорова Трубицына (тётя по отцу)
Смерть
01.12.1910
от кашля (много умерших среди детей разных возрастов в ноябре и декабре 1910 года от кашля, от простуды и от скарлатины в деревне Кузьминсакой)
Похороны
03.12.1910
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