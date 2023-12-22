Тимофеева Кирилла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1908
Дата смерти01.12.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1908
Родилась в деревне Кузьминской Кадниковского уезда Вологодской губернии
Крещение
18.06.1908
Троицкая Уфтюжская церковь Восприемница (крёстная): Той же деревни крестьянская жена Евдокия Никифорова Трубицына (тётя по отцу)
Смерть
01.12.1910
от кашля (много умерших среди детей разных возрастов в ноябре и декабре 1910 года от кашля, от простуды и от скарлатины в деревне Кузьминсакой)
Похороны
03.12.1910