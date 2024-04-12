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Жуков Александр Николаевич

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Место рождения

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

07.08.1882

Дата смерти

15.02.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1882

Отец: Жуков Николай Фёдорович

Мать: Жукова Прасковья Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
31.08.1908

Жена: Жукова Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
16.10.1909

Дочь: Васильева Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Жуков Александр Александрович

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
21.01.1917

Сын: Жуков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
16.10.1919

Дочь: Леханова Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Жуков Евгений Александрович

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
15.02.1937
Соколово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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