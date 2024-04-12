Жуков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1882
Дата смерти15.02.1937
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1882
Отец: Жуков Николай Фёдорович
Бракосочетание
31.08.1908
Жена: Жукова Евдокия Ивановна
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
16.10.1909
Дочь: Васильева Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Ивановна
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
16.11.1911
Сын: Жуков Александр Александрович
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Ивановна
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
21.01.1917
Сын: Жуков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Ивановна
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
16.10.1919
Дочь: Леханова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Жуков Евгений Александрович
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Ивановна
Смерть
15.02.1937
Соколово, Чухломский муниципальный район, Костромская область