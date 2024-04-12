Жукова (Федосеева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Федосеева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.02.1891

Дата смерти

27.07.1945

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1891

Отец: Федосеев Иван Федосеевич

Мать: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Бракосочетание
31.08.1908

Муж: Жуков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
16.10.1909

Дочь: Васильева Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Жуков Александр Александрович

Отец ребёнка: Жуков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
21.01.1917

Сын: Жуков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Жуков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
16.10.1919

Дочь: Леханова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр Николаевич

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Жуков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Жуков Александр Николаевич

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
27.07.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Большеохтинское кладбище
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