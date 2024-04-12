Жукова (Федосеева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.02.1891
Дата смерти27.07.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1891
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Бракосочетание
31.08.1908
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
16.10.1909
Дочь: Васильева Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр Николаевич
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
16.11.1911
Сын: Жуков Александр Александрович
Отец ребёнка: Жуков Александр Николаевич
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
21.01.1917
Сын: Жуков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Жуков Александр Николаевич
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
16.10.1919
Дочь: Леханова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Жуков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Жуков Александр Николаевич
Смерть
27.07.1945
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище