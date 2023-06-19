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Федосеев Иван Федосеевич

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Место рождения

Задорье, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Федосеев Федосей Николаевич

Мать: не указана

Задорье, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
29.04.1890

Жена: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.02.1891

Дочь: Жукова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
24.07.1892

Сын: Федосеев Александр Иванович

Мать ребёнка: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
04.08.1894

Дочь: Шелкова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
06.12.1895

Дочь: Жукова Анна Ивановна

Мать ребёнка: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
12.07.1897

Дочь: Макаревич Акулина Ивановна

Мать ребёнка: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Церковь святителя митрополита Петра Киевского (в Ульянке)
Работа или профессия
Неизвестно
Башмачный мастер
Смерть
Неизвестно
Шалданово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Николо-Высоковский погост, Грязовецкий р-н, Вологодская область
Николо-Высоковский погост, Грязовецкий р-н, Вологодская область