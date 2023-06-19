Федосеев Иван Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Федосеев Федосей Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1890
Рождение ребёнка
16.02.1891
Дочь: Жукова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
24.07.1892
Сын: Федосеев Александр Иванович
Мать ребёнка: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
04.08.1894
Дочь: Шелкова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
06.12.1895
Дочь: Жукова Анна Ивановна
Мать ребёнка: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
12.07.1897
Дочь: Макаревич Акулина Ивановна
Мать ребёнка: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна
Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Церковь святителя митрополита Петра Киевского (в Ульянке)
Работа или профессия
Неизвестно
Башмачный мастер
Смерть
Неизвестно
Шалданово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Николо-Высоковский погост, Грязовецкий р-н, Вологодская область
Николо-Высоковский погост, Грязовецкий р-н, Вологодская область