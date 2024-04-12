Жуков Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения21.01.1917
Дата смерти19.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1917
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Смерть
19.10.1918
Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: Испанка
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище