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Жуков Виктор Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.01.1917

Дата смерти

19.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1917

Отец: Жуков Александр Николаевич

Мать: Жукова Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Смерть
19.10.1918
Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: Испанка
Похороны
Неизвестно
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Чухломский район, Введенское кладбище
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