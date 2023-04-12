(Федорова) Федосеева Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федорова) Федосеева Мавра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1890

Муж: Федосеев Иван Федосеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.02.1891

Дочь: Жукова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Федосеев Иван Федосеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
24.07.1892

Сын: Федосеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Федосеев Иван Федосеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
04.08.1894

Дочь: Шелкова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Федосеев Иван Федосеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
06.12.1895

Дочь: Жукова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Федосеев Иван Федосеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
12.07.1897

Дочь: Макаревич Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Федосеев Иван Федосеевич

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Церковь святителя митрополита Петра Киевского (в Ульянке)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Василий Иванович

Отец ребёнка: Федоров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Федор Иванович

Отец ребёнка: Федоров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Федоров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Иван

Смерть
Неизвестно
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