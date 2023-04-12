(Федорова) Федосеева Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.04.1890
Рождение ребёнка
16.02.1891
Дочь: Жукова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Федосеев Иван Федосеевич
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
24.07.1892
Сын: Федосеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Федосеев Иван Федосеевич
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
04.08.1894
Дочь: Шелкова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Федосеев Иван Федосеевич
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
06.12.1895
Дочь: Жукова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Федосеев Иван Федосеевич
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
12.07.1897
Дочь: Макаревич Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Федосеев Иван Федосеевич
Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Церковь святителя митрополита Петра Киевского (в Ульянке)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Иван
Смерть
Неизвестно