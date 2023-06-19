Жуков Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения16.11.1911
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1911
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Бракосочетание
29.01.1945
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Травкина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Жукова Татьяна Арсеньевна
Рождение ребёнка
26.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Татьяна Арсеньевна
Смерть
1982