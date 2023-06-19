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Жуков Александр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.11.1911

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1911

Отец: Жуков Александр Николаевич

Мать: Жукова Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Бракосочетание
29.01.1945

Жена: Жукова Татьяна Арсеньевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Травкина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Жукова Татьяна Арсеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Татьяна Арсеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1982
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург