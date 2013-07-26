Жукова (Соколова) Татьяна Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Соколова) Татьяна Арсеньевна

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Место рождения

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

13.01.1919

Дата смерти

26.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1919

Отец: Соколов Арсений Григорьевич

Мать: Соколова Евдокия Викторовна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
29.01.1945

Муж: Жуков Александр Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Травкина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.07.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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