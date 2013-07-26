Жукова (Соколова) Татьяна Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения13.01.1919
Дата смерти26.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1919
Бракосочетание
29.01.1945
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Травкина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Александр Александрович
Смерть
26.07.2013