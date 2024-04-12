Леханова (Жукова) Клавдия Александровна
Место рождения
Дата рождения16.10.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1919
Бракосочетание
18.12.1943
Рождение ребёнка
14.01.1944
Рождение ребёнка
14.01.1944
Дочь: Галина Федоровна
Отец ребёнка: Леханов Фёдор Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно