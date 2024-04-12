Леханова (Жукова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леханова (Жукова) Клавдия Александровна

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Место рождения

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

16.10.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

1944 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1919

Отец: Жуков Александр Николаевич

Мать: Жукова Евдокия Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
18.12.1943

Муж: Леханов Фёдор Зиновьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леханов Фёдор Зиновьевич

Рождение ребёнка
14.01.1944

Дочь: Галина Федоровна

Отец ребёнка: Леханов Фёдор Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леханов Фёдор Зиновьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леханов Фёдор Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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