Васильева (Жукова) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Жукова) Прасковья Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1909

Отец: Жуков Александр Николаевич

Мать: Жукова Евдокия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Васильев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Васильев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Васильев Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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