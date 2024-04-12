Васильева (Жукова) Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рождения16.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1909
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Васильев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Васильев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Борис Михайлович
Отец ребёнка: Васильев Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно