Жукова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.1882
Сын: Жуков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
20.08.1884
Сын: Жуков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
21.07.1888
Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
24.11.1893
Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
26.06.1896
Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
25.09.1899
Дочь: Соколова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович
Смерть
Неизвестно