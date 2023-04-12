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Жукова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1882

Сын: Жуков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.08.1884

Сын: Жуков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.07.1888

Сын: Жуков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
24.11.1893

Сын: Жуков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.06.1896

Сын: Жуков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.09.1899

Дочь: Соколова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Жуков Николай Фёдорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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