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Жуков Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Федор Трофимович

Мать: Жукова Епистинья Порфирьевна

Рождение ребёнка
07.08.1882

Сын: Жуков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.08.1884

Сын: Жуков Константин Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.07.1888

Сын: Жуков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1893

Сын: Жуков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.06.1896

Сын: Жуков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.09.1899

Дочь: Соколова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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