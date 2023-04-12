Жуков Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1882
Сын: Жуков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1884
Сын: Жуков Константин Николаевич
Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1888
Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1893
Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1896
Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1899
Дочь: Соколова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Жукова Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно