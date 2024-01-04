Носова Екатерина Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1851
Дочь: Носова Раиса Ипполитовна
Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович
3-15/8-1851 Раиса Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Михайловского завода умершего священника Павла Пьянкова ... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1853
Сын: Носов Александр Ипполитович
Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович
4-29/10-1853 Александр Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Села Ершовки Николаевской церкви свяще... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1855
Сын: Носов Аркадий Ипполитович
Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович
5-6/3-1855 Аркадий/ выдано св-во 2/9-1871/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Оханский мещанин М... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1859
Сын: Носов Николай Ипполитович
Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович
7-20/3-1859 Николай/выдано свид-во 8/4-1877г/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Вятской губерни... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Сын: Носов Флавиан Ипполитович
Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович
Рождение ребёнка
02.11.1863
Дочь: Носова Августа Ипполитовна
Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович
9-2/11-1863 Августа/выдано свид-во 1/10-1912г/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники родная дочь ди... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1869
Дочь: Носова Фелицата Ипполитовна
Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович
Рождение ребёнка
26.03.1957
Дочь: Носова Александра Ипполитовна
Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Елисавета
Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно