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Носова Екатерина Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1851

Дочь: Носова Раиса Ипполитовна

Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
3-15/8-1851 Раиса Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Михайловского завода умершего священника Павла Пьянкова ... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1853

Сын: Носов Александр Ипполитович

Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
4-29/10-1853 Александр Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Села Ершовки Николаевской церкви свяще... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1855

Сын: Носов Аркадий Ипполитович

Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
5-6/3-1855 Аркадий/ выдано св-во 2/9-1871/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Оханский мещанин М... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1859

Сын: Носов Николай Ипполитович

Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
7-20/3-1859 Николай/выдано свид-во 8/4-1877г/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Вятской губерни... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Сын: Носов Флавиан Ипполитович

Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.11.1863

Дочь: Носова Августа Ипполитовна

Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
9-2/11-1863 Августа/выдано свид-во 1/10-1912г/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники родная дочь ди... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1869

Дочь: Носова Фелицата Ипполитовна

Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1957

Дочь: Носова Александра Ипполитовна

Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Елисавета

Отец ребёнка: Носов Ипполит Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Ипполит Павлович

Смерть
Неизвестно
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