Носов Николай Ипполитович
Место рождения
Дата рождения20.03.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1859
Отец: Носов Ипполит Павлович
7-20/3-1859 Николай/выдано свид-во 8/4-1877г/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Вятской губерни... Показать все
Смерть
Неизвестно