Носов Ипполит Павлович
Место рождениясело Ильинское Камышловского уезда Пермской губернии
Дата рождения25.01.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
25.01.1820
село Ильинское Камышловского уезда Пермской губернии
дьяческий сын
Рождение ребёнка
15.08.1851
Дочь: Носова Раиса Ипполитовна
Мать ребёнка: Носова Екатерина Никоновна
3-15/8-1851 Раиса Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Михайловского завода умершего священника Павла Пьянкова ... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1853
Сын: Носов Александр Ипполитович
Мать ребёнка: Носова Екатерина Никоновна
4-29/10-1853 Александр Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Села Ершовки Николаевской церкви свяще... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1855
Сын: Носов Аркадий Ипполитович
Мать ребёнка: Носова Екатерина Никоновна
5-6/3-1855 Аркадий/ выдано св-во 2/9-1871/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Оханский мещанин М... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1859
Сын: Носов Николай Ипполитович
Мать ребёнка: Носова Екатерина Никоновна
7-20/3-1859 Николай/выдано свид-во 8/4-1877г/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Вятской губерни... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Сын: Носов Флавиан Ипполитович
Мать ребёнка: Носова Екатерина Никоновна
Рождение ребёнка
02.11.1863
Дочь: Носова Августа Ипполитовна
Мать ребёнка: Носова Екатерина Никоновна
9-2/11-1863 Августа/выдано свид-во 1/10-1912г/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники родная дочь ди... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1869
Дочь: Носова Фелицата Ипполитовна
Мать ребёнка: Носова Екатерина Никоновна
Рождение ребёнка
26.03.1957
Дочь: Носова Александра Ипполитовна
Мать ребёнка: Носова Екатерина Никоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Елисавета
Мать ребёнка: Носова Екатерина Никоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно