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Носов Аркадий Ипполитович

Место рождения

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

06.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
06.03.1855

Отец: Носов Ипполит Павлович

Мать: Носова Екатерина Никоновна

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
5-6/3-1855 Аркадий/ выдано св-во 2/9-1871/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Оханский мещанин М... Показать все
Смерть
Неизвестно
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