Носов Аркадий Ипполитович
Место рождения
Дата рождения06.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1855
Отец: Носов Ипполит Павлович
5-6/3-1855 Аркадий/ выдано св-во 2/9-1871/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Оханский мещанин М... Показать все
Смерть
Неизвестно