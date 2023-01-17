посёлок Михайловский Завод, посёлок Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Михайловский Завод

Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3267Михайловский, зав.при ррч. Серге и Кубе.1058578026182729Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Железоделательный завод 1. Писчебумажная фабрика 1. Торжков 3. Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Михайловская волость
1037. Михайловский завод, село заводское бывшее владельческое, при речках Серге, Кубе и Пруде, дворов 951, жителей 5995, волостное правление (уездный город в 119 верстах) Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Нижнесергинский район
89312Михайловский Заводпосёлок56°25'с.ш.59°15'в.д.O-40-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Нижнесергинский муниципальный район, Михайловское городское поселение
65628104131п Михайловский Заводпоселок
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