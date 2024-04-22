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Носова Раиса Ипполитовна

Место рождения

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

15.08.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1851

Отец: Носов Ипполит Павлович

Мать: Носова Екатерина Никоновна

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
3-15/8-1851 Раиса Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Михайловского завода умершего священника Павла Пьянкова ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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