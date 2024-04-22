Носова Раиса Ипполитовна
Место рождения
Дата рождения15.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1851
Отец: Носов Ипполит Павлович
3-15/8-1851 Раиса Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Михайловского завода умершего священника Павла Пьянкова ... Показать все
Смерть
Неизвестно