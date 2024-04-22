Носова Августа Ипполитовна
Место рождения
Дата рождения02.11.1863
Дата смерти12.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1863
Отец: Носов Ипполит Павлович
9-2/11-1863 Августа/выдано свид-во 1/10-1912г/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники родная дочь ди... Показать все
Бракосочетание
29.05.1892
Рождение ребёнка
19.06.1893
Отец ребёнка: Баскин Петр Иванович/Иоаннов
19/6-1893 Владимир в Иоанновской церкви села Чисто-Переволочного (Чистопереволочного) Оханского уезда Города Елабуга мещанин Петр Иоаннов Баскин и его законная жена Августа Ипполитовна, оба православ... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1895
Дочь: Баскина Нина Петровна
Отец ребёнка: Баскин Петр Иванович/Иоаннов
13/1-1895 Нина в Иоанновской церкви села Чисто-Переволочного (Чистопереволочного) Оханского уезда Города Елабуга мещанин Петр Иоаннов Баскин и его законная жена Августа Ипполитовна, оба православные ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баскина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Баскин Петр Иванович/Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баскина Вера Петровна
Отец ребёнка: Баскин Петр Иванович/Иоаннов
Смерть
12.09.1956
Оханск, Оханский, Пермский край