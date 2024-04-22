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Носова Августа Ипполитовна

Место рождения

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.11.1863

Дата смерти

12.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1863

Отец: Носов Ипполит Павлович

Мать: Носова Екатерина Никоновна

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
9-2/11-1863 Августа/выдано свид-во 1/10-1912г/ Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники родная дочь ди... Показать все
Бракосочетание
29.05.1892

Муж: Баскин Петр Иванович/Иоаннов

Чистопереволока, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.06.1893

Сын: Баскин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Баскин Петр Иванович/Иоаннов

Чистопереволока, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
19/6-1893 Владимир в Иоанновской церкви села Чисто-Переволочного (Чистопереволочного) Оханского уезда Города Елабуга мещанин Петр Иоаннов Баскин и его законная жена Августа Ипполитовна, оба православ... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1895

Дочь: Баскина Нина Петровна

Отец ребёнка: Баскин Петр Иванович/Иоаннов

Чистопереволока, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
13/1-1895 Нина в Иоанновской церкви села Чисто-Переволочного (Чистопереволочного) Оханского уезда Города Елабуга мещанин Петр Иоаннов Баскин и его законная жена Августа Ипполитовна, оба православные ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баскина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Баскин Петр Иванович/Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баскина Вера Петровна

Отец ребёнка: Баскин Петр Иванович/Иоаннов

Смерть
12.09.1956
Оханск, Оханский, Пермский край
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