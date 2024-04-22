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Баскин Петр Иванович/Иоаннов

Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.01.1873

Дата смерти

12.05.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
мещанин г.Елабуга православного вероисповедования
Бракосочетание
29.05.1892

Жена: Носова Августа Ипполитовна

Чистопереволока, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.06.1893

Сын: Баскин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Носова Августа Ипполитовна

Чистопереволока, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
19/6-1893 Владимир в Иоанновской церкви села Чисто-Переволочного (Чистопереволочного) Оханского уезда Города Елабуга мещанин Петр Иоаннов Баскин и его законная жена Августа Ипполитовна, оба православ... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1895

Дочь: Баскина Нина Петровна

Мать ребёнка: Носова Августа Ипполитовна

Чистопереволока, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
13/1-1895 Нина в Иоанновской церкви села Чисто-Переволочного (Чистопереволочного) Оханского уезда Города Елабуга мещанин Петр Иоаннов Баскин и его законная жена Августа Ипполитовна, оба православные ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баскина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Носова Августа Ипполитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баскина Вера Петровна

Мать ребёнка: Носова Августа Ипполитовна

Смерть
12.05.1902
Оханск, Оханский, Пермский край
утонул 12/5-1902 в 31 год/по датам на памятнике 29 лет/ отпевали 1 июня /Отпеть в силу отношения полицейского надзирателя от мая 1902 дело №714/Гапк Фонд № 37. Оп.6. Д. 843 стр 79/77
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