Баскин Петр Иванович/Иоаннов
Место рождения
Дата рождения12.01.1873
Дата смерти12.05.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1873
мещанин г.Елабуга православного вероисповедования
Бракосочетание
29.05.1892
Рождение ребёнка
19.06.1893
Мать ребёнка: Носова Августа Ипполитовна
19/6-1893 Владимир в Иоанновской церкви села Чисто-Переволочного (Чистопереволочного) Оханского уезда Города Елабуга мещанин Петр Иоаннов Баскин и его законная жена Августа Ипполитовна, оба православ... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1895
Дочь: Баскина Нина Петровна
Мать ребёнка: Носова Августа Ипполитовна
13/1-1895 Нина в Иоанновской церкви села Чисто-Переволочного (Чистопереволочного) Оханского уезда Города Елабуга мещанин Петр Иоаннов Баскин и его законная жена Августа Ипполитовна, оба православные ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баскина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Носова Августа Ипполитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баскина Вера Петровна
Мать ребёнка: Носова Августа Ипполитовна
Смерть
12.05.1902
Оханск, Оханский, Пермский край
утонул 12/5-1902 в 31 год/по датам на памятнике 29 лет/ отпевали 1 июня /Отпеть в силу отношения полицейского надзирателя от мая 1902 дело №714/Гапк Фонд № 37. Оп.6. Д. 843 стр 79/77