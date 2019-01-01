деревня Чистопереволока, деревня Чистопереволока, Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Чистопереволока

Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5190Чистопереволочное, сел.при рч. Сиве.521867179198Церковь православная 1. Волостное правление. Хлебный магазин 1. Ярмарок 2. Торжок 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Чистоперевалочная волость
1569. Чистоперевалочное, село бывшее государственное, при речке Сиве, дворов 78, жителей 554, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, часо Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Чистопереволочная волость
1) с. Чистопереволочное, на р. Сиве; церк., зем. шк., библ., вол. правл, зем. ст., распл.Чистопереволочное общество96279316Бывшие государственныеПравославныеРусские44

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Чистопереволочная волость
село Чистопереволочное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Большесосновский район
346754Чистопереволокадеревня57°33'00"54°47'00"O-40-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Большесосновский муниципальный район, Левинское сельское поселение
57608413116д Чистопереволокадеревня
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