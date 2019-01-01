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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5190Чистопереволочное, сел.при рч. Сиве.521867179198Церковь православная 1. Волостное правление. Хлебный магазин 1. Ярмарок 2. Торжок 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1569. Чистоперевалочное, село бывшее государственное, при речке Сиве, дворов 78, жителей 554, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, часо Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Чистопереволочное, на р. Сиве; церк., зем. шк., библ., вол. правл, зем. ст., распл.Чистопереволочное общество96279316Бывшие государственныеПравославныеРусские44—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Чистопереволочное
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346754Чистопереволокадеревня57°33'00"54°47'00"O-40-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57608413116д Чистопереволокадеревня