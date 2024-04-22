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Баскин Владимир Петрович

Место рождения

Чистопереволока, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

19.06.1893

Дата смерти

13.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1893

Отец: Баскин Петр Иванович/Иоаннов

Мать: Носова Августа Ипполитовна

Чистопереволока, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
19/6-1893 Владимир в Иоанновской церкви села Чисто-Переволочного (Чистопереволочного) Оханского уезда Города Елабуга мещанин Петр Иоаннов Баскин и его законная жена Августа Ипполитовна, оба православ... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1926

Сын: Баскин Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Баскина Нина Петровна

Оханск, Оханский, Пермский край
или исправил на 1920г
Арест
24.10.1941
Григорьевское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Арестован по обвинению АСА в проведении «антисоветской агитации Дата осуждения 18.04.1942 приговор 10 лет лишения свободы Реабилитирован Прокуратура Пермской области, 29.03.1989 • по ст 58-10. Ч.2 Пр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскина Нина Петровна

Оханск, Оханский, Пермский край
дочь богатого помещика
Смерть
13.04.1953
Оханск, Оханский, Пермский край
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