Баскин Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения19.06.1893
Дата смерти13.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1893
19/6-1893 Владимир в Иоанновской церкви села Чисто-Переволочного (Чистопереволочного) Оханского уезда Города Елабуга мещанин Петр Иоаннов Баскин и его законная жена Августа Ипполитовна, оба православ... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1926
Сын: Баскин Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Баскина Нина Петровна
или исправил на 1920г
Арест
24.10.1941
Григорьевское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Арестован по обвинению АСА в проведении «антисоветской агитации Дата осуждения 18.04.1942 приговор 10 лет лишения свободы Реабилитирован Прокуратура Пермской области, 29.03.1989 • по ст 58-10. Ч.2 Пр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баскина Нина Петровна
дочь богатого помещика
Смерть
13.04.1953