село Григорьевское, село Григорьевское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Григорьевское

Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5945Григорьевское, сел.при рч. Сюзве.7030215780Церковь православная 1. Единоверческая 1. Часовень православных 4. Волостное правление. Хлебных магазинов 3. Торжков 2. Базары — еженедельно. Мельница 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Оханский уезд
С. Григоровское с 114 дер.6Гр. Сер., Алекс. и Алекс. Гр. Строгоновы2020562

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Григорьевская волость
1460. Григорьевское, село бывшее владельческое, при речке Сюзве, дворов 48, жителей 240, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, церковь е Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Григорьевская волость
1) с. Григорьевское, на р. Сюзве; правосл. и едивов. церкви, 2-клас. мин. учил., вол. правл., зем. ст., кварт. зем. нач., фельдш. пункт, еженед. базар по вторникам, ярм : Показать все Григорьевское общество111202208Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и раскольникиРусские79

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Григорьевская волость
село Григорьевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Нытвенский район
736484Григорьевскоесело58°13'00"55°23'00"O-40-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Григорьевское сельское поселение
57634404101с Григорьевскоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close