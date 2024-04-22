- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5945Григорьевское, сел.при рч. Сюзве.7030215780Церковь православная 1. Единоверческая 1. Часовень православных 4. Волостное правление. Хлебных магазинов 3. Торжков 2. Базары — еженедельно. Мельница 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Оханский уезд
С. Григоровское с 114 дер.6Гр. Сер., Алекс. и Алекс. Гр. Строгоновы2020—562
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1460. Григорьевское, село бывшее владельческое, при речке Сюзве, дворов 48, жителей 240, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, церковь е Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Григорьевское, на р. Сюзве; правосл. и едивов. церкви, 2-клас. мин. учил., вол. правл., зем. ст., кварт. зем. нач., фельдш. пункт, еженед. базар по вторникам, ярм : Показать все Григорьевское общество111202208Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и раскольникиРусские79—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Григорьевское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
736484Григорьевскоесело58°13'00"55°23'00"O-40-063
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57634404101с Григорьевскоесело