Носов Александр Ипполитович
Место рождения
Дата рождения29.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1853
Отец: Носов Ипполит Павлович
4-29/10-1853 Александр Михайловского завода Михайловской церкви диакон Ипполит Павлов Носов и законная его жена Екатерина Никонова оба православные, Восприемники Села Ершовки Николаевской церкви свяще... Показать все
Смерть
Неизвестно