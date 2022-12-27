Туркестанов Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1833
Дата смертиОколо 1900
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1833
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туркестанов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Туркестанов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна
Рождение ребёнка
15.04.1871
Сын: Туркестанов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна
Сущево, Сущевская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
1877
Смерть
Около 1900