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Туркестанов Георгий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1833

Дата смерти

Около 1900

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1833

Отец: Туркестанов Николай Васильевич

Мать: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туркестанов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Туркестанов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна

Рождение ребёнка
15.04.1871

Сын: Туркестанов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна

Сущево, Сущевская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гольмберг (Туркестанова) Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Туркестанова (Туркестанова) Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Гольмберг (Туркестанова) София Георгиевна

Мать ребёнка: Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна

Смерть
Около 1900

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