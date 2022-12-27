Туркестанов Александр Георгиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Туркестанов Александр Георгиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 1919

Отец
Туркестанов Георгий Николаевич11.04.1833 г.р.
Мать
Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна1841 г.р.
Супруги
Туркестанова (Криштафович) Антонина ИосифовнаНеизвестно г.р.
Дети
Туркестанов Борис Александрович1909 г.р.
Богданов Николай БорисовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туркестанов Георгий Николаевич

Мать: Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Николай Борисович

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркестанова (Криштафович) Антонина Иосифовна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Туркестанов Борис Александрович

Мать ребёнка: Туркестанова (Криштафович) Антонина Иосифовна

Смерть
1919

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