Туркестанов Александр Георгиевич
мужской, родился Неизвестно
умер 1919
ОтецТуркестанов Георгий Николаевич11.04.1833 г.р.
МатьТуркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна1841 г.р.
Супруги
Туркестанова (Криштафович) Антонина ИосифовнаНеизвестно г.р.
Дети
Туркестанов Борис Александрович1909 г.р.
Богданов Николай БорисовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Николай Борисович
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Туркестанов Борис Александрович
Мать ребёнка: Туркестанова (Криштафович) Антонина Иосифовна
Смерть
1919