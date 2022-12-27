Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1841

умерла 1930

Супруги
Туркестанов Георгий Николаевич11.04.1833 г.р.
Дети
Туркестанов Николай Георгиевич1868 г.р.
Туркестанов Василий Георгиевич15.04.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туркестанов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркестанов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
1868

Сын: Туркестанов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
15.04.1871

Сын: Туркестанов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич

Сущево, Духовщинский уезд, Смоленская губерния

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гольмберг (Туркестанова) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Туркестанова (Туркестанова) Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Гольмберг (Туркестанова) София Георгиевна

Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич

Смерть
1930

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