Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна

Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Туркестанов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
15.04.1871

Сын: Туркестанов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич

Сущево, Сущевская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гольмберг Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Туркестанова Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Гольмберг София Георгиевна

Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туркестанов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркестанов Георгий Николаевич

Смерть
1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close