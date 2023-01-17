Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Туркестанов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
15.04.1871
Сын: Туркестанов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич
Сущево, Сущевская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гольмберг Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Туркестанова Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Гольмберг София Георгиевна
Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туркестанов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930