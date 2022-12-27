Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна
женский, родилась 1841
умерла 1930
Супруги
Туркестанов Георгий Николаевич11.04.1833 г.р.
Дети
Туркестанов Николай Георгиевич1868 г.р.
Туркестанов Василий Георгиевич15.04.1871 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туркестанов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Туркестанов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
15.04.1871
Сын: Туркестанов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич
Сущево, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гольмберг (Туркестанова) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Туркестанова (Туркестанова) Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Гольмберг (Туркестанова) София Георгиевна
Отец ребёнка: Туркестанов Георгий Николаевич
Смерть
1930