Гольмберг (Туркестанова) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гольмберг Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Гольмберг Василий Викторович
Рождение ребёнка
20.01.1904
Дочь: Башилова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Гольмберг Василий Викторович
г. Седльце, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гольмберг Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гольмберг Василий Викторович
Смерть
1922
От тифа.