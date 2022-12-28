Гольмберг (Туркестанова) Мария Георгиевна
женский, родилась 1875
умерла 1922
ОтецТуркестанов Георгий Николаевич11.04.1833 г.р.
МатьТуркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна1841 г.р.
Супруги
Дети
Гольмберг Владимир Васильевич1903 г.р.
Башилова (Гольмберг) Наталья Васильевна20.01.1904 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гольмберг Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович
Рождение ребёнка
20.01.1904
Дочь: Башилова (Гольмберг) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович
г. Седльце, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гольмберг Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович
Смерть
1922