Гольмберг (Туркестанова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольмберг (Туркестанова) Мария Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Туркестанов Георгий Николаевич

Мать: Туркестанова Наталья Палладиевна

Бракосочетание
1901

Муж: Гольмберг Василий Викторович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гольмберг Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Гольмберг Василий Викторович

Рождение ребёнка
20.01.1904

Дочь: Башилова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Гольмберг Василий Викторович

г. Седльце, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гольмберг Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гольмберг Василий Викторович

Смерть
1922
От тифа.
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