Гольмберг (Туркестанова) Мария Георгиевна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гольмберг (Туркестанова) Мария Георгиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1875

умерла 1922

Отец
Туркестанов Георгий Николаевич11.04.1833 г.р.
Мать
Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна1841 г.р.
Супруги
Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович1870 г.р.
Дети
Гольмберг Владимир Васильевич1903 г.р.
Башилова (Гольмберг) Наталья Васильевна20.01.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Туркестанов Георгий Николаевич

Мать: Туркестанова (Букреева) Наталья Палладиевна

Бракосочетание
1901

Муж: Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гольмберг Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович

Рождение ребёнка
20.01.1904

Дочь: Башилова (Гольмберг) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович

г. Седльце, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гольмберг Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович

Смерть
1922

От тифа.

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