Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гольмберг Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Гольмберг Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
20.01.1904
Дочь: Башилова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Гольмберг Мария Георгиевна
г. Седльце, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гольмберг Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гольмберг Мария Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944