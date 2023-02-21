Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГольмберг (Хольмберг) Василий Викторович

Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1901

Жена: Гольмберг Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гольмберг Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Гольмберг Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
20.01.1904

Дочь: Башилова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Гольмберг Мария Георгиевна

г. Седльце, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гольмберг Мария Васильевна

Мать ребёнка: Гольмберг Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гольмберг София Георгиевна

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close