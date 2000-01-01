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Гольмберг Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гольмберг Василий Викторович

Мать: Гольмберг Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Смирнова Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Гольмберг Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Гольмберг Борис Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1976
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