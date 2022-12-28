Гольмберг Владимир Васильевич 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Гольмберг Владимир Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1903

умер 1976

Мать
Гольмберг (Туркестанова) Мария Георгиевна1875 г.р.
Отец
Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович1870 г.р.
Дети
Смирнова (Гольмберг) Елена ВладимировнаОколо 1926 г.р.
Гольмберг Мария Владимировна1933 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гольмберг (Хольмберг) Василий Викторович

Мать: Гольмберг (Туркестанова) Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Смирнова (Гольмберг) Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Гольмберг Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Гольмберг Борис Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1976

Мы используем куки для улучшения работы сайта.