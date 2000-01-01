Гольмберг Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Смирнова Елена Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Гольмберг Мария Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Гольмберг Борис Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1976