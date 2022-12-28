Гольмберг Владимир Васильевич
мужской, родился 1903
умер 1976
МатьГольмберг (Туркестанова) Мария Георгиевна1875 г.р.
ОтецГольмберг (Хольмберг) Василий Викторович1870 г.р.
Дети
Смирнова (Гольмберг) Елена ВладимировнаОколо 1926 г.р.
Гольмберг Мария Владимировна1933 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Смирнова (Гольмберг) Елена Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Гольмберг Мария Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Гольмберг Борис Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1976