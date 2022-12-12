Туркестанова (Туркестанова) Екатерина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти27.10.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
02.01.1907
Сын: Туркестанов Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Туркестанов Дмитрий Петрович
Духовщинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1910
Дочь: Шалашова Инна Дмитриевна
Отец ребёнка: Туркестанов Дмитрий Петрович
Духовщинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1939
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Свидетельство о смерти за номером 1283 Вышневолоцким ЗАГСом выдано 28.10.1939 г.