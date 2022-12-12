Туркестанова (Туркестанова) Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанова (Туркестанова) Екатерина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

27.10.1939

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Туркестанов Георгий Николаевич

Мать: Туркестанова Наталья Палладиевна

Рождение ребёнка
02.01.1907

Сын: Туркестанов Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Туркестанов Дмитрий Петрович

Духовщинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1910

Дочь: Шалашова Инна Дмитриевна

Отец ребёнка: Туркестанов Дмитрий Петрович

Духовщинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркестанов Дмитрий Петрович

Смерть
27.10.1939
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Свидетельство о смерти за номером 1283 Вышневолоцким ЗАГСом выдано 28.10.1939 г.
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