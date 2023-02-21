Шалашова (Туркестанова) Инна (Екатерина) Дмитриевна
Место рожденияДуховщинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Дата рождения02.07.1910
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1910
Духовщинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Алифанова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Немиров Николай Михайлович
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
26.03.1937
Керчь, Керчь, Республика Крым
Керченский ЗАГС, запись № 251
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область