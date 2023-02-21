Шалашова (Туркестанова) Инна (Екатерина) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалашова (Туркестанова) Инна (Екатерина) Дмитриевна

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Место рождения

Духовщинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.07.1910

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1910

Отец: Туркестанов Дмитрий Петрович

Мать: Туркестанова Екатерина Георгиевна

Духовщинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Алифанова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Немиров Николай Михайлович

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
26.03.1937

Муж: Немиров Николай Михайлович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Керченский ЗАГС, запись № 251
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалашов Александр Григорьевич

Смерть
1992
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
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