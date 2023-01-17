Немиров (Кован) Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немиров (Кован) Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Алифанова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Шалашова Инна Дмитриевна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
26.03.1937

Жена: Шалашова Инна Дмитриевна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Керченский ЗАГС, запись № 251
Смерть
Около 1941
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