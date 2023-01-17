Немиров (Кован) Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Алифанова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Шалашова Инна Дмитриевна
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
26.03.1937
Жена: Шалашова Инна Дмитриевна
Керчь, Керчь, Республика Крым
Керченский ЗАГС, запись № 251
Смерть
Около 1941