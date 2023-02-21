Туркестанов Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1869
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1869
Рождение ребёнка
02.01.1907
Сын: Туркестанов Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Георгиевна
Духовщинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1910
Дочь: Шалашова Инна Дмитриевна
Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Георгиевна
Духовщинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1920