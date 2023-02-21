Туркестанов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанов Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1869

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1869

Отец: Туркестанов Пётр Николаевич

Мать: Туркестанова Варвара Александровна

Рождение ребёнка
02.01.1907

Сын: Туркестанов Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Георгиевна

Духовщинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1910

Дочь: Шалашова Инна Дмитриевна

Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Георгиевна

Духовщинский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркестанова Екатерина Георгиевна

Смерть
После 1920
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