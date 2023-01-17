Туркестанова (Нарышкина) Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти11.09.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бутурлина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
29.11.1861
Сын: Туркестанов Трифон Петрович
Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Туркестанов Александр Петрович
Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
07.01.1866
Сын: Туркестанов Иван Петрович
Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
18.10.1869
Сын: Туркестанов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
19.04.1873
Сын: Туркестанов Сергей Петрович
Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1913
Похороны: Донской монастырь, Москва.