Туркестанова (Нарышкина) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанова (Нарышкина) Варвара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

11.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бутурлина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
29.11.1861

Сын: Туркестанов Трифон Петрович

Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1864

Сын: Туркестанов Александр Петрович

Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
07.01.1866

Сын: Туркестанов Иван Петрович

Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1869

Сын: Туркестанов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
19.04.1873

Сын: Туркестанов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркестанов Пётр Николаевич

Смерть
11.09.1913
Похороны: Донской монастырь, Москва.
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