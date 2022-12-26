Туркестанов Иван Петрович 07.01.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Туркестанов Иван Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.01.1866, Москва, город федерального значения Москва

умер 03.08.1913, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Туркестанов Пётр Николаевич22.01.1830 г.р.
Мать
Туркестанова (Нарышкина) Варвара Александровна1834 г.р.
Супруги
Туркестанова (Смольская) Евгения Моисеевна1867 г.р.
Дети
Туркестанова Юлия Ивановна1893 г.р.
Туркестанов Александр Иванович16.08.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1866

Отец: Туркестанов Пётр Николаевич

Мать: Туркестанова (Нарышкина) Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркестанова (Смольская) Евгения Моисеевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Туркестанова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Туркестанова (Смольская) Евгения Моисеевна

Рождение ребёнка
16.08.1900

Сын: Туркестанов Александр Иванович

Мать ребёнка: Туркестанова (Смольская) Евгения Моисеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.06.1907

Дочь: Базилевская (Туркестанова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Туркестанова (Смольская) Евгения Моисеевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
03.08.1913
Москва, город федерального значения Москва

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