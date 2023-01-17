Туркестанов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения07.01.1866
Дата смерти03.08.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1866
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Туркестанова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Туркестанова Евгения Моисеевна
Рождение ребёнка
16.08.1900
Сын: Туркестанов Александр Иванович
Мать ребёнка: Туркестанова Евгения Моисеевна
Рождение ребёнка
06.06.1907
Дочь: Базилевская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Туркестанова Евгения Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1913