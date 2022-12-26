Туркестанов Иван Петрович
мужской, родился 07.01.1866, Москва, город федерального значения Москва
умер 03.08.1913, Москва, город федерального значения Москва
ОтецТуркестанов Пётр Николаевич22.01.1830 г.р.
МатьТуркестанова (Нарышкина) Варвара Александровна1834 г.р.
Супруги
Дети
Туркестанова Юлия Ивановна1893 г.р.
Туркестанов Александр Иванович16.08.1900 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Туркестанова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Туркестанова (Смольская) Евгения Моисеевна
Рождение ребёнка
16.08.1900
Сын: Туркестанов Александр Иванович
Мать ребёнка: Туркестанова (Смольская) Евгения Моисеевна
Рождение ребёнка
06.06.1907
Дочь: Базилевская (Туркестанова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Туркестанова (Смольская) Евгения Моисеевна
Смерть
03.08.1913