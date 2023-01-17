Туркестанов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанов Иван Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.01.1866

Дата смерти

03.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1866

Отец: Туркестанов Пётр Николаевич

Мать: Туркестанова Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Туркестанова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Туркестанова Евгения Моисеевна

Рождение ребёнка
16.08.1900

Сын: Туркестанов Александр Иванович

Мать ребёнка: Туркестанова Евгения Моисеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.06.1907

Дочь: Базилевская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Туркестанова Евгения Моисеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркестанова Евгения Моисеевна

Смерть
03.08.1913
Москва, город федерального значения Москва
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