Туркестанова (Смольская) Евгения Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Туркестанова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Туркестанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1900
Сын: Туркестанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Туркестанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.06.1907
Дочь: Базилевская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Туркестанов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно