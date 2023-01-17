Туркестанова (Смольская) Евгения Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанова (Смольская) Евгения Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Туркестанова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Туркестанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
16.08.1900

Сын: Туркестанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Туркестанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
06.06.1907

Дочь: Базилевская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Туркестанов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркестанов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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