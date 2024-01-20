Нарышкина (Беклемишева) Александра Васильевна ?.01.1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Нарышкина (Беклемишева) Александра Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.01.1812

умерла 24.12.1834

Супруги
Нарышкин Александр Михайлович12.03.1801 г.р.
Дети
Нарышкин Лёв Александрович29.11.1833 г.р.
Туркестанова (Нарышкина) Варвара Александровна1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1831

Муж: Нарышкин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
29.11.1833

Сын: Нарышкин Лёв Александрович

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Туркестанова (Нарышкина) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Михайлович

Смерть
24.12.1834

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