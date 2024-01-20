Нарышкина (Беклемишева) Александра Васильевна
женский, родилась ?.01.1812
умерла 24.12.1834
Супруги
Нарышкин Александр Михайлович12.03.1801 г.р.
Дети
Нарышкин Лёв Александрович29.11.1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1831
Рождение ребёнка
29.11.1833
Сын: Нарышкин Лёв Александрович
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Туркестанова (Нарышкина) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Михайлович
Смерть
24.12.1834