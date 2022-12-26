Туркестанов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуркестанов Александр Петрович

Туркестанов Александр Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

18.09.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Туркестанов Пётр Николаевич

Мать: Туркестанова (Нарышкина) Варвара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркестанова (Александрова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Коротнева (Туркестанова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Туркестанова (Александрова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
27.11.1896

Дочь: Морозова (Туркестанова) Варвара Александровна

Мать ребёнка: Туркестанова (Александрова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
29.10.1900

Сын: Туркестанов Борис Александрович

Мать ребёнка: Туркестанова (Александрова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
04.03.1902

Сын: Туркестанов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Туркестанова (Александрова) Екатерина Петровна

Смерть
18.09.1920
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.