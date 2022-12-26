Туркестанов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти18.09.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Рождение ребёнка
27.11.1896
Рождение ребёнка
29.10.1900
Рождение ребёнка
04.03.1902
Сын: Туркестанов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Туркестанова (Александрова) Екатерина Петровна
Смерть
18.09.1920
Москва, город федерального значения Москва