Туркестанова (Александрова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1865
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Коротнева Мария Александровна
Отец ребёнка: Туркестанов Александр Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1896
Дочь: Морозова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Туркестанов Александр Петрович
Рождение ребёнка
29.10.1900
Сын: Туркестанов Борис Александрович
Отец ребёнка: Туркестанов Александр Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1902
Сын: Туркестанов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Туркестанов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940