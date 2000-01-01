Туркестанова (Александрова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанова (Александрова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1865

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Коротнева Мария Александровна

Отец ребёнка: Туркестанов Александр Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1896

Дочь: Морозова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Туркестанов Александр Петрович

Рождение ребёнка
29.10.1900

Сын: Туркестанов Борис Александрович

Отец ребёнка: Туркестанов Александр Петрович

Рождение ребёнка
04.03.1902

Сын: Туркестанов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Туркестанов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркестанов Александр Петрович

Смерть
1940
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