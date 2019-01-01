город Вышний Волочек, город Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область (на 2019) — Familio

Вышний Волочек

город Вышний Волочек, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Города
4ВЫШНИЙ-ВОЛОЧОК. Уездный. (С пригородною слободою Новое-Федово).При реке Цне, Цнинском и Тверецком каналах.397122240962837271Церквей православных 5. Часовень 2. Уездное училище; Духовное уездное училище. Школа кантонистов. Больница. Почтовая станция. Пристань хлебная. Фабрик и заводов 13. Яр Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
город Волочек

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область
10258Вышний Волочекгород обл.подч.57°35'34°34'O-36-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, город Вышний Волочек
28714000001г Вышний Волочекгород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close