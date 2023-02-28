Туркестанов Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1871
Дата смерти25.11.1937
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1871
Рождение ребёнка
20.01.1898
Сын: Туркестанов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Туркестанова Ольга Анатольевна
Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1898
Рождение ребёнка
15.04.1901
Дочь: Шмерлинг Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Туркестанова Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туркестанова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Туркестанова Ольга Анатольевна
Смерть
25.11.1937
Похороны: полигон Бутово, Московская область, СССР