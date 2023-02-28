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Туркестанов Василий Георгиевич

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Место рождения

Сущево, Сущевская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

15.04.1871

Дата смерти

25.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1871

Отец: Туркестанов Георгий Николаевич

Мать: Туркестанова Наталья Палладиевна

Сущево, Сущевская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1898

Сын: Туркестанов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Туркестанова Ольга Анатольевна

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1898

Жена: Туркестанова Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
15.04.1901

Дочь: Шмерлинг Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Туркестанова Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туркестанова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Туркестанова Ольга Анатольевна

Смерть
25.11.1937
Похороны: полигон Бутово, Московская область, СССР
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