Шмерлинг (Туркестанова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1901
Дата смерти10.02.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1901
Рождение ребёнка
26.05.1922
Дочь: Храмова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Варченков Фёдор Алипиевич (Олимпиевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1991
Москва, город федерального значения Москва