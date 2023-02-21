Шмерлинг (Туркестанова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмерлинг (Туркестанова) Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1901

Дата смерти

10.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1901

Отец: Туркестанов Василий Георгиевич

Мать: Туркестанова Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
26.05.1922

Дочь: Храмова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Варченков Фёдор Алипиевич (Олимпиевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмерлинг Марк Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубрович Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варченков Фёдор Алипиевич (Олимпиевич)

Смерть
10.02.1991
Москва, город федерального значения Москва
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